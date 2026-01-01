Два роки вважався зниклим безвісти: на Донеччині поліг волинянин

Ще одне ім’я полеглого воїна – мешканця волинського села Черемошне Дмитра Шудри вписане в трагічну історію України.

Про це у фейсбуці повідомила Колодяжненська громада.

Герой майже два роки вважався зниклим безвісти, з часу виконання бойового завдання: 24 квітня 2024 року, відданий військовій присязі на вірність Українському народу, кулеметник механізованого батальйону ВЧ А7028, солдат Шудра Дмитро Володимирович 03.11.2000 р.н. поліг в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донеччини.

У результаті експертизи ДНК, на жаль, було визнано його загибель.

У громаді оголошено триденну жалобу.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого Захисника - матері Оксані Володимирівні, батькові Володимиру Степановичу, дружині Вікторії та синочку Дмитрику, сестрі Діані і брату Матвію, бабусям Гелені Лаврентіївні та Катерині Василівні, усім, хто знав і любив Дмитра. Вічна і світла пам’ять Герою!» - зазначили у громаді.

Про чин похорону повідомлять додатково.

