Два роки вважався зниклим безвісти: на Донеччині поліг волинянин

Ще одне ім’я полеглого воїна – мешканця волинського села Черемошневписане в трагічну історію України.Про це у фейсбуці повідомила Колодяжненська громада.Герой майже два роки вважався зниклим безвісти, з часу виконання бойового завдання: 24 квітня 2024 року, відданий військовій присязі на вірність Українському народу, кулеметник механізованого батальйону ВЧ А7028, солдат Шудра Дмитро Володимирович 03.11.2000 р.н. поліг в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донеччини.У результаті експертизи ДНК, на жаль, було визнано його загибель.У громаді оголошено триденну жалобу.«Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого Захисника - матері, батькові, дружиніта синочку, сестріі брату, бабусямта, усім, хто знав і любив Дмитра. Вічна і світла пам’ять Герою!» - зазначили у громаді.Про чин похорону повідомлять додатково.