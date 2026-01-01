СБУ запобігла удару по одній із найбільших ТЕС: деталі операції

Працівники СБУ затримали коригувальника, який на замовлення рашистівпо одній з найбільших ТЕС України.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки затримала на Харківщині ще одного російського інформатора. Він збирав дані для підготовки повторної повітряної атаки рф по одній з найбільших теплових електростанцій України.За даними кіберфахівців та слідчих СБУ, завдання рашистів виконував завербований ворогом мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС.У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував у чатах Телеграм-каналів прокремлівські коментарі.Встановлено, що фігурант отримав доручення від куратора з рф: з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами.Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт.Відповідні дані він збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі своїми знайомими.Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігуранта на початку його шпигунської активності в регіоні.Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він зберігав зібрану для рф інформацію.Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації злочинних дій інформатора.Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.