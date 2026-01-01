Прокуратура у Луцькому районі відсудила в бізнесу пів мільйона для сільрад

Завдяки прокуратурі замовники будівництва в Луцькому районі сплатили до бюджету пів мільйона гривень.Про це у телеграмі повідомила Волинська обласна прокуратура.Після заявлення Луцькою окружною прокуратурою у поточному році позовів в інтересах держави в особі територіальних громад Луцького району замовники будівництва, які знехтували обов’язком щодо сплати коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів, сплатили майже пів мільйона гривень.Прокурори, встановивши, що суб’єкти господарювання здійснили будівництво низки об’єктів комерційного призначення, проте, всупереч вимогам закону, не сплатили кошти пайової участі до місцевого бюджету.При цьому, органи місцевого самоврядування самостійно не вживали заходів у судовому порядку задля стягнення їх із замовників будівництва.Під час розгляду справ за позовами прокуратури боржники сплатили усе заборговане громадам.