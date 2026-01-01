На Дніпропетровщині загинув Герой Сергій Гузь із Луцька

На Дніпропетровщині загинув Герой Сергій Гузь із Луцька
Під час бойового завдання на Дніпропетровщині обірвалося життя лучанина Сергія Гузя.

Про це у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер.

За його інформацією, житель села Тарасове Луцької громади Гузь Сергій Миколайович (15.02.1973 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра 3 відділення перехоплювачів безпілотних літальних апаратів 1 взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів батареї перехоплювачів безпілотних літальних апаратів зенітного ракетного дивізіону.

Солдат помер 15 березня 2026 року від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Підгаврилівка Дніпропетровської області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.

