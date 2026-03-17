Україна відправила на Близький Схід 201 військового для допомоги у відбитті дронів





Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Великобританії, пише



"Наразі перебуває 201 українець у регіоні Близького сходу на Перської затоки. Ще 34 готові до розгортання. Це - військові експерти, експерти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів "Шахед"", - сказав він.



Зеленський зазначив, що українські спеціалісти вже знаходяться в Еміратах, Катарі, Саудівський Аравії та прямують до Кувейту.



"Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами – угоди вже укладено", - сказав президент.



Раніше в інтерв'ю СNN Зеленський зазначив, що війна на Близькому Сході носить переважно повітряний характер, тому Україна надала США перехоплювачі дронів.

14 березня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подав запит на переговори із Зеленським щодо співпраці у боротьбі з іранськими “шахедами”.

Загалом Україна отримала запити про допомогу від 11 країн у боротьбі з іранськими “шахедами”.

