У Луцьку припинять опалювальний сезон

Через прогнозоване підвищення температури у Луцьку оголосили про припинення опалювального сезону.

Відповідне рішення ухвалили члени міськвиконкому під час засідання у середу, 18 березня.

Традиційно припинять подачу тепла в оселях, коли середня температура зовнішнього повітря буде +8°С протягом трьох днів.

Це рішення — це юридична підстава для завершення опалювального сезону, повідомив у коментарі misto.media прес-секретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.

«Фактичне завершення буде залежати від середньодобової температури. Поки 3 доби із середньодобовою більшою за +8 С не було зафіксовано», — пояснив він.

