У Луцьку припинять опалювальний сезон





Відповідне рішення ухвалили члени міськвиконкому під час засідання у середу, 18 березня.



Традиційно припинять подачу тепла в оселях, коли середня температура зовнішнього повітря буде +8°С протягом трьох днів.



Це рішення — це юридична підстава для завершення опалювального сезону, повідомив у коментарі Антон Безносиков.



«Фактичне завершення буде залежати від середньодобової температури. Поки 3 доби із середньодобовою більшою за +8 С не було зафіксовано», — пояснив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

