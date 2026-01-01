У Луцьку припинять опалювальний сезон
Сьогодні, 12:01
Через прогнозоване підвищення температури у Луцьку оголосили про припинення опалювального сезону.
Відповідне рішення ухвалили члени міськвиконкому під час засідання у середу, 18 березня.
Традиційно припинять подачу тепла в оселях, коли середня температура зовнішнього повітря буде +8°С протягом трьох днів.
Це рішення — це юридична підстава для завершення опалювального сезону, повідомив у коментарі misto.media прес-секретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.
«Фактичне завершення буде залежати від середньодобової температури. Поки 3 доби із середньодобовою більшою за +8 С не було зафіксовано», — пояснив він.
Відповідне рішення ухвалили члени міськвиконкому під час засідання у середу, 18 березня.
Традиційно припинять подачу тепла в оселях, коли середня температура зовнішнього повітря буде +8°С протягом трьох днів.
Це рішення — це юридична підстава для завершення опалювального сезону, повідомив у коментарі misto.media прес-секретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.
«Фактичне завершення буде залежати від середньодобової температури. Поки 3 доби із середньодобовою більшою за +8 С не було зафіксовано», — пояснив він.
У Луцьку припинять опалювальний сезон
Сьогодні, 12:01
