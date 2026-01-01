На Волині сьогодні діятимуть графіки погодинного відключення світла
Сьогодні, 12:30
Через складну ситуацію в енергосистемі - сьогодні, 18 березня, на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
"ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
19:30-23:00
підчерга 1.2:
19:30-23:00
підчерга 2.1:
16:00-19:30
підчерга 2.2:
16:00-19:30
підчерга 5.1:
12:00-16:00
підчерга 5.2:
12:00-16:00
підчерга 6.1:
23:00-24:00
підчерга 6.2:
23:00-24:00
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.
Вибір редактора
Останні новини
На Волині сьогодні діятимуть графіки погодинного відключення світла
Сьогодні, 12:30
У Луцьку припинять опалювальний сезон
Сьогодні, 12:01
На Дніпропетровщині загинув Герой Сергій Гузь із Луцька
Сьогодні, 11:40