На Волині сьогодні діятимуть графіки погодинного відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі - сьогодні, 18 березня, на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".

"ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.1:

19:30-23:00

підчерга 1.2:

19:30-23:00

підчерга 2.1:

16:00-19:30

підчерга 2.2:

16:00-19:30

підчерга 5.1:

12:00-16:00

підчерга 5.2:

12:00-16:00

підчерга 6.1:

23:00-24:00

підчерга 6.2:

23:00-24:00

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.
