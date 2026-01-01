«Жакет за 17 тисяч – це ще доступно»: луцька дизайнерка пояснила свою цінову політику. ВІДЕО

Катерина Ковальчук пояснила, як формується вартість одягу українських брендів та чи справді ціни можуть здаватися завищеними для покупців.



Про це дизайнерка розповіла у програмі «Генерація успішних людей» Віталія Ткачука.



Про Катерину Ковальчук заговорила вся країна після того, як



У розмові з ведучим дизайнерка зазначила, що ціна виробів напряму залежить від якості матеріалів, складності пошиття та рівня самого бренду.



За її словами, вартість у 17 тисяч гривень за жакет не є завищеною, якщо враховувати ринок українських дизайнерів.



«Ну 17 тисяч за жакет-піджак - це ще дуже адекватна ціна, враховуючи те, як створюється виріб, які матеріали використовуються. Тому, якщо порівнювати серед цінової політики українських брендів, це ще дуже доступна ціна на жакет».



Катерина Ковальчук додає, що переоціненим можна вважати бренд лише тоді, коли якість не відповідає заявленій вартості.



«Якби він був переоцінений - це була б ціна 30 тисяч гривень. Але я вважаю, що так само, щоб ставити таку ціну, бренд має дорости до такої ціни».



Водночас дизайнерка наголошує, що у її випадку йдеться радше про недооціненість продукції.



«Може бути переоцінений бренд, коли тканини, крій, фасон не відповідають 17 тисячам. А я вважаю, що наш одяг навіть в деякій мірі, навпаки, недооцінений і я просто стараюсь бути ближчою до клієнта, щоб людина змогла собі купити цей жакет за таку ціну».



У бренді KATELAB також окреслюють ціновий діапазон: найдорожчою позицією є вовняне пальто вартістю 25–27 тисяч гривень, а найдоступнішим варіантом серед одягу — футболка з гербом.



Більше про луцьку дизайнерку Катерину Ковальчук та її бренд — дивіться у відео програми «Генерація успішних людей» з Віталієм Ткачуком.





президент України Володимир Зеленський з'явився у футболці її бренду із тризубом . Дизайнерка передала цей подарунок через знайомих і зізнається — навіть не була впевнена, що він потрапить до адресата.

