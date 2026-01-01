На Волині затримали експосадовця ТЦК, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації

На Волині затримали військовослужбовця, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації.Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону.За даними слідства, військовослужбовець з Волині, який раніше працював у РТЦК та СП, запевнив військовозобов’язаного, що має вплив на колишніх колег і може домогтися зняття його з розшуку та виключення даних із бази «Оберіг» без проходження військово-лікарської комісії.Свої «послуги» він оцінив у 1,5 тисяч доларів США. Окрім того, вимагав 8,5 тисяч гривень нібито для сплати штрафу за адміністративне правопорушення (ст. 210 КУпАП).Під час особистої зустрічі військовий отримав кошти на «штраф», запевнивши, що процес зняття з розшуку вже розпочато, та вимагав передати решту обумовленої суми.Наступного дня під час одержання другої частини грошей його затримали в порядку ст. 208 КПК України.За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід.