У Німеччині вбили 19-річну дівчину з Рівненщини





Про це повідомляють



За даними німецьких ЗМІ тіло дівчини вранці 11 березня, близько 8:00, виявила перехожа жінка у лісі Кеферталер Вальд. Після повідомлення до поліції територію оперативно оточили, а до розслідування залучили спеціальну слідчу групу з близько 60 правоохоронців.



За даними слідства, трагедія сталася ще вночі – близько 00:30. Напередодні ввечері дівчина зустрілася зі своїм хлопцем у центрі Мангейма, після чого вони разом вирушили до лісу.



Там, за версією прокуратури, 17-річний юнак напав на неї та почав жорстоко бити руками і, ймовірно, гілкою, поки вона не померла.



Експертиза зафіксувала у загиблої численні травми, зокрема сильні удари по голові та обличчю, а також значні гематоми, що свідчать про застосування сили. Водночас слідчі не виявили ознак сексуального насильства.



Правоохоронці встановили, що загибла – українська біженка, яка приїхала до Німеччини у 2022 році. Вона перебувала у стосунках із підозрюваним понад рік. За попередніми даними – дівчинка родом з міста Костопіль.



Менш ніж через 12 годин після виявлення тіла поліція затримала 17-річного громадянина Сирії. Його вже взяли під варту.



Слідство вважає, що ймовірним мотивом злочину могли стати ревнощі. Відомо, що між парою раніше виникали конфлікти. Зокрема, приблизно за два тижні до вбивства хлопець напав на дівчину на автобусній зупинці – він притиснув її до скляної стінки та вдарив кулаком в обличчя. Тоді проти нього відкрили провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

