«На щиті» повертається на рідну Волинь воїн Олександр Ткачук

"На щиті" повертається волинський захисник Ткачук Олександр Миколайович.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

"Просимо гідно вшанувати пам’ять воїна та приєднатися до церемонії прощання.

Зустріч траурного кортежу: Очікуємо прибуття місії " НА ЩИТІ " завтра, 19 березня, о 10:00 годині в смт Ратне.

​Маршрут: Кортеж рухатиметься від моргу смт Ратне через с. Здомишель - с.Рокита - с. Дубечне - с.Мокре - с.Кримне. Орієнтовно 11:00 прибуття до рідної домівки Героя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чин похорону відбудеться завтра, 19 березня, об 12:00. Заупокійна служба пройде у Свято-Михайлівському храмі с. Кримне, після чого процесія вирушить до місцевого кладовища.

​"Просимо створити «живий коридор» шани. Закликаємо мешканців вийти на вулиці за маршрутом руху кортежу, взяти державну символіку та схилити голови перед подвигом нашого земляка. ​Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Олександра. Вічна пам’ять і слава воїну, який віддав життя за нашу свободу та незалежність", - зазначили у громаді.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

Вибір редактора
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загибель волинянки на Драгобраті: судитимуть керівників гірськолижного курорту
Сьогодні, 15:40
ДБРівець Бузницький отримав службову квартиру від СБУ за 9 гривень
Сьогодні, 15:01
«На щиті» повертається на рідну Волинь воїн Олександр Ткачук
Сьогодні, 14:20
«Тариф може бути ще вищим»: у Луцьку поки відклали підняття вартості проїзду в тролейбусі
Сьогодні, 14:10
На Волині затримали експосадовця ТЦК, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації
Сьогодні, 13:45
