«На щиті» повертається на рідну Волинь воїн Олександр Ткачук

"На щиті" повертається волинський захисникПро це повідомили у Дубечненській громаді."Просимо гідно вшанувати пам’ять воїна та приєднатися до церемонії прощання.Зустріч траурного кортежу: Очікуємо прибуття місії " НА ЩИТІ " завтра, 19 березня, о 10:00 годині в смт Ратне.​Маршрут: Кортеж рухатиметься від моргу смт Ратне через с. Здомишель - с.Рокита - с. Дубечне - с.Мокре - с.Кримне. Орієнтовно 11:00 прибуття до рідної домівки Героя", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин похорону відбудеться завтра, 19 березня, об 12:00. Заупокійна служба пройде у Свято-Михайлівському храмі с. Кримне, після чого процесія вирушить до місцевого кладовища.​"Просимо створити «живий коридор» шани. Закликаємо мешканців вийти на вулиці за маршрутом руху кортежу, взяти державну символіку та схилити голови перед подвигом нашого земляка. ​Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Олександра. Вічна пам’ять і слава воїну, який віддав життя за нашу свободу та незалежність", - зазначили у громаді.