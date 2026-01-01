ДБРівець Бузницький отримав службову квартиру від СБУ за 9 гривень

Дмитро Бузницький приватизував службову квартиру від СБУ в центрі Києва за 9 гривень 47 копійок. А за 20 років до цього він уперше використав своє право на приватизацію житла. До того ж у 2024 році дружина посадовця вже придбала апартаменти у столиці.



Про це йдеться в розслідуванні



З 2023 року Дмитро Бузницький — заступник керівника Державного бюро розслідувань у Львові. 2020 року він звільнився зі Служби безпеки України, де прослужив десятки років. Там, зокрема, обіймав посаду заступника начальника економічного управління СБУ. У 2021-му працював в «Енергоатомі».



Протягом останніх років дружина Бузницького Алла Продан набувала елітну нерухомість у Києві і Київській області, а в 2024 році разом з чоловіком отримала квартиру площею 52 кв.м у преміальному київському житловому комплексі «Jack House» у самому центрі столиці. Це житло обійшлося родині офіційно у 9 гривень 47 копійок. Такою була відновна вартість приватизації квартири. Хоча ринкова ціна аналогічного за площею житла в цьому будинку становила близько 235 тисяч доларів або близько 9,7 млн грн.



Ця квартира у ЖК «Jack House» раніше належала Службі безпеки України. Нею Дмитро Бузницький користувався до 2023 року, навіть уже не будучи співробітником СБУ.



Документ про право власності на цю квартиру Бузницькому і Продан видав орган приватизації державного житлового фонду Печерської адміністрації. Роком раніше, у 2023-му, цю квартиру Служба безпеки України передала до комунальної власності територіальної громади міста Києва.



У відповіді на запит hromadske відомство, де зараз працює Бузницький, пояснило: він став на квартирну чергу ще у 2001 році. А службову квартиру йому надали лише у 2018 році. Це сталося через три місяці після того, як Алла Продан придбала квартиру у «Французькому кварталі 2». Бузницький тоді ще працював у СБУ і все ще потребував поліпшення житлових умов. Тож після звільнення квартира за ним залишилася.



Також у Службі безпеки додали, що за рішенням СБУ квартиру у «Jack House» надали в постійне користування Дмитру Бузницькому ще у 2020 році, коли він звільнився з СБУ.



«За бажанням співробітника або особи, звільненої з військової служби в СБУ, що перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та проживає у службовому приміщенні, це житлове приміщення може бути надано для постійного проживання шляхом виключення його з числа службових», — заявили у ДБР.



Проте того ж року дружина посадовця Алла Продан обміняла за договором міни свою квартиру у «Французькому кварталі 2» на будинок площею 325 м² у Плютах під Києвом. Офіційно, «згідно з грошовою оцінкою», ринкова вартість квартири складала 3,4 млн грн, а будинку з землею — 1,9 млн грн.



У 2024-му жінка продала цей будинок із землею за 11,3 млн грн, тобто вшестеро дорожче. Водночас у ДБР повідомили, що на момент продажу будинок усе ще потребував ремонту.



Також, як пояснили у ДБР, сам процес приватизації квартири у «Jack House» був розтягнутий аж на чотири роки. Завершився він 6 грудня 2024 року — через три місяці після того, як дружина посадовця Алла Продан набула квартиру площею майже 150 кв. м у київському ЖК «52 Перлина».



«За загальним правилом, тобто якби ви отак прийшли, то 100% отримали б відмову в такій ситуації», — каже юрист Центру протидії корупції Олексій Бойко.



Утім, за його словами, у цьому випадку може бути кілька варіантів. Наприклад, інформацію про наявність іншої нерухомості у родини Бузницьких під час приватизації могли просто не перевіряти. Також можливо, що формально родина вкладалася у нормативи забезпечення житловою площею, які розраховуються залежно від кількості членів сім’ї.



«Щось із цього випало, що дозволило приватизувати квартиру при наявності ще однієї. Або відсутність відомостей про неї, або більша кількість <членів> родини, яка підвищила загальний ліміт <забезпечення житловою площею>… Щось із цього точно було», — пояснив Олексій Бойко.



До того ж за українським законом, приватизувати квартиру можна лише один раз. Своє право на приватизацію Бузницький уже використав у 1994 році. Тоді йому було 18 років. Він, його сестра і його батьки вчотирьох приватизували квартиру у Каневі.



Через 20 років після цього, у 2014 році, Бузницький оскаржив у суді приватизацію своєї частки, подавши позов до родичів і Канівської міської ради. Ніхто з відповідачів не заперечував, і суд скасував право власності Бузницького на одну четверту у приватизованій квартирі.



«20 років після приватизації — він подає позов… У нас є таке поняття як позовна давність… Нормальний відповідач завжди просить застосувати позовну давність. З цього рішення цього не вбачається. Тут уже можна припускати, що відповідачі були зацікавлені саме в такому рішенні… Навряд він не знав про те, що, бувши повнолітнім, 20 років він був власником частини квартири в Каневі», — зазначив Бойко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

