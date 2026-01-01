Загибель волинянки на Драгобраті: судитимуть керівників гірськолижного курорту

Закарпатська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо керівництва гірськолижного курорту «Драгобрат» у справі про загибель 28-річної туристки.Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора.Нагадаємо, трагедія сталася 18 січня 2025 року на території курорту. За даними слідства, молода лікарка з міста Ковель Волинської області приїхала на відпочинок разом із друзями . Під час підйому на витягу вона проїхала близько 350 метрів, після чого не втрималася за трос, упала та почала стрімко ковзати вниз схилом. На великій швидкості дівчина вдарилася головою об металеве огородження, яке не було обладнане захисними матами. Від отриманих травм вона загинула на місці.У межах розслідування проведено низку експертиз, зокрема з охорони праці. За їхніми висновками, керівництво курорту не забезпечило належний технічний стан огороджень, допустило експлуатацію витягу в небезпечних умовах та не організувало роботу аварійно-рятувальної служби.У січні 2026 року посадовцям курорту повідомлено про підозру.Їхні дії кваліфіковано як порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Обвинувальний акт скеровано до Рахівського районного суду Закарпатської області для розгляду по суті. Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Національної поліції в Закарпатській області.Водночас у лютому 2026 року на курорті стався ще один інцидент. 10-річний хлопчик під час спуску на трасі для тюбінгу поблизу підйомника зіткнувся з деревом і отримав тяжку черепно-мозкову травму. Дитину госпіталізували.У цьому провадженні тривають експертні дослідження, які мають встановити обставини та причини нещасного випадку, зокрема відповідність облаштування траси вимогам безпеки, наявність попереджувальних знаків і захисних огороджень.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію