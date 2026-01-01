Мокрий сніг та дощ: в Україну йде похолодання
Сьогодні, 16:31
Завтра Україну накриє хмарна й волога повітряна маса. Температура повітря при цьому відчутно знизиться у більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.
Де завтра буде найтепліше
Згідно з інформацією експерта, погода в Україні впродовж четверга, 19 березня, переважатиме холодна.
Діденко уточнила, що в середньому температура повітря завтра очікується така:
вночі - від 0 до 4 градусів тепла;
вдень - близько 4-8 градусів зі знаком плюс.
Дещо тепліше 19 березня може бути:
на сході України;
на південному сході;
на Волині.
Там повітря впродовж дня може прогрітись до 8-12 градусів за Цельсієм.
Чого чекати від опадів
Діденко повідомила, що завтра у більшості областей України переважатиме хмарна волога повітряна маса.
"Видимість знизиться. Водії, будьте уважнішими", - наголосила вона.
Метеоролог додала, що місцями - випадатиме дощ.
"А найближчої ночі та завтра вранці - можливий мокрий сніг", - уточнила спеціаліст.
