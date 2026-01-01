Мокрий сніг та дощ: в Україну йде похолодання

Завтра Україну накриє хмарна й волога повітряна маса. Температура повітря при цьому відчутно знизиться у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.

Де завтра буде найтепліше

Згідно з інформацією експерта, погода в Україні впродовж четверга, 19 березня, переважатиме холодна.

Діденко уточнила, що в середньому температура повітря завтра очікується така:

вночі - від 0 до 4 градусів тепла;

вдень - близько 4-8 градусів зі знаком плюс.

Дещо тепліше 19 березня може бути:

на сході України;

на південному сході;

на Волині.

Там повітря впродовж дня може прогрітись до 8-12 градусів за Цельсієм.

Чого чекати від опадів

Діденко повідомила, що завтра у більшості областей України переважатиме хмарна волога повітряна маса.

"Видимість знизиться. Водії, будьте уважнішими", - наголосила вона.

Метеоролог додала, що місцями - випадатиме дощ.

"А найближчої ночі та завтра вранці - можливий мокрий сніг", - уточнила спеціаліст.

