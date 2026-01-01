Мокрий сніг та дощ: в Україну йде похолодання





Про це повідомляє



Де завтра буде найтепліше



Згідно з інформацією експерта, погода в Україні впродовж четверга, 19 березня, переважатиме холодна.



Діденко уточнила, що в середньому температура повітря завтра очікується така:



вночі - від 0 до 4 градусів тепла;



вдень - близько 4-8 градусів зі знаком плюс.



Дещо тепліше 19 березня може бути:



на сході України;



на південному сході;



на Волині.



Там повітря впродовж дня може прогрітись до 8-12 градусів за Цельсієм.



Чого чекати від опадів



Діденко повідомила, що завтра у більшості областей України переважатиме хмарна волога повітряна маса.



"Видимість знизиться. Водії, будьте уважнішими", - наголосила вона.



Метеоролог додала, що місцями - випадатиме дощ.



"А найближчої ночі та завтра вранці - можливий мокрий сніг", - уточнила спеціаліст.



Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко

