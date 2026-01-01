Хвилина тиші: о 9:00 у Луцьку зупинятимуть рух пішоходів, транспорту та виробничих процесів





Відповідне рішення ухвалили члени міськвиконкому під час засідання у середу, 18 березня.



Зі слів директора департаменту з питань ветеранської політики Олега Кобилинського, таке рішення прийняли відповідно до рекомендацій Українського інституту національної пам’яті.



Врегулювати технічні питання та запустити ініціативу планують до кінця тижня, повідомили



Відтепер у Луцькій громаді організовуватимуть хвилину мовчання із дотриманням порядку тиші. Про початок лучан будуть повідомляти через міську систему оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту. Також оголошення поширюватимуть у місцевих медіа, на офіційних ресурсах міської ради та через міський чат-бот «Назар».



На перехрестях проспекту Волі з вул. Винниченка та з вул. Парковою будуть вмикати червоний сигнал з 8:59 до 9:03.



Управління патрульної поліції має забезпечити безпеку дорожнього руху під час проведення хвилини мовчання.



Якщо під час хвилини мовчання оголосять повітряну тривогу, першочерговим буде повідомлення про небезпеку та необхідність пройти до укриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щоденно у місті о 9:00 будуть зупиняти рух пішоходів, транспорту та виробничих процесів.Відповідне рішення ухвалили члени міськвиконкому під час засідання у середу, 18 березня.Зі слів директора департаменту з питань ветеранської політики, таке рішення прийняли відповідно до рекомендацій Українського інституту національної пам’яті.Врегулювати технічні питання та запустити ініціативу планують до кінця тижня, повідомили misto.media в пресслужбі Луцької міської ради.Відтепер у Луцькій громаді організовуватимуть хвилину мовчання із дотриманням порядку тиші. Про початок лучан будуть повідомляти через міську систему оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту. Також оголошення поширюватимуть у місцевих медіа, на офіційних ресурсах міської ради та через міський чат-бот «Назар».На перехрестях проспекту Волі з вул. Винниченка та з вул. Парковою будуть вмикати червоний сигнал з 8:59 до 9:03.Управління патрульної поліції має забезпечити безпеку дорожнього руху під час проведення хвилини мовчання.Якщо під час хвилини мовчання оголосять повітряну тривогу, першочерговим буде повідомлення про небезпеку та необхідність пройти до укриття.

