Коли в Луцьку демонтують другий під'їзд будинку на Озерецькій





Про це в коментарі Василь Ліщук.



Роботи з демонтажу першого під'їзду, що розпочалися в жовтні 2025 року, завершені. На це з міського бюджету виділяли 9,6 мільйонів гривень, зазначив посадовець. Демонтаж другого під'їзду, зі слів Василя Ліщука, обійдеться дорожче. Наразі триває процес підготовки документації.



"Згідно висновків експертів друга секція будинку на вул. Озерецька підлягає демонтажу. Станом на сьогодні ми уклали угоду з проєктантами і триває процедура розроблення проєкту. Згідно цього проєкту ми будемо бачити, яка буде вартість демонтажу. Зрозуміло, вона вже буде вища. Після тендеру буде визначено підрядника на відповідні роботи", — сказав посадовець.



Раніше йшлося про те, що є можливість зберегти другий під'їзд, проте на початку березня Луцька міська рада отримали технічний звіт про стан будівельних конструкцій. У документі сказано, що весь будинок на Озерецький повністю непридатний для проживання і не підлягає відновленню.



Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня 2025 року



У ніч на 6 червня 2025 року на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і 6 крилатих ракет. Руйнування цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.



Будинок був введений в експлуатацію у 1993 році. У двох під'їздах багатоповерхівки було 72 квартири.



Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.



2 липня 2025 року за висновками науково-дослідної лабораторії експлуатаційної надійності будівель і споруд Національного університету водного господарства та природокористування під’їзд № 1 будинку на вулиці Озерецькій, 12 було визнано непридатним для проживання та придатним для демонтажу. Всі люди, які втратили житло отримують компенсацію у межах 14 тисяч гривень в місяць за оренду квартир.



1 жовтня 2025 року у Луцьку розпочали роботи з демонтажу під'їзду №1 дев’ятиповерхівки на вулиці Озерецькій, 12, що зазнала руйнувань під час обстрілу міста російськими військами 6 червня. У березні 2026 року весь будинок визнали непридатним. Власники квартир, зазначали в міськраді, можуть подавати документи на отримання компенсації за пошкоджене житло згідно з державними програмами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію