У Луцьку встановлять камеру відеоспостереження біля контейнерів для сміття: де саме





Про це пише



Таке рішення муніципали ухвалили після повідомлення ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» про щотижневі підпали на перехресті вулиць Володимира Івасюка та Львівської. Невідомі підпалюють сміття у контейнерах, через що пошкоджується обладнання і виникає небезпека для мешканців.



Пожежі доводиться гасити рятувальникам, а пошкоджені частини баків щоразу замінюють. У департаменті муніципальної варти наголошують, що такі дії є злочином і передбачають кримінальну відповідальність.



Також у місті планують встановлювати фотопастки біля проблемних майданчиків, щоб фіксувати порушників, які засмічують територію або псують комунальне майно.



Нагадаємо, таку камеру раніше встановили на вул. Дубнівській. За 1 рік і 4 місяці роботи (станом на травень 2025 року) камера зафіксувала 50 порушень, однак проблема стихійних сміттєзвалищ не зникла.

