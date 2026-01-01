Пошкодження серйозні, триває пожежа: ворог атакував енергооб'єкт на Волині

Ворог вкотре атакував енергообʼєкт на Волині. Наразі на місці влучання триває пожежа.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Йдеться про один із енергооб'єктів біля Нововолинської громади. Пошкодження дуже серйозні. На обʼєкті триває пожежа.

"Відповідні служби працюють на місці влучання. Енергетики розпочнуть роботи, одразу як це буде можливо. Наразі можуть бути перебої з водопостачанням. Запускаємо генератори", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.

Частина котелень працюватиме на мінімальному рівні.

У громаді розгортають роботу пунктів незламності. Згодом буде повідомлено адреси.

"Зберігайте спокій. Слідкуйте за інформацією", - підсумував Борис Карпус.

