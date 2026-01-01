Коли і де на Волині відключатимуть світло 19 березня

Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 19 березня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це повідомляють на сторінці ПрАТ "Волиньобленерго".

ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
08:00-09:30
20:00-21:00
підчерга 1.2:
08:00-09:30
підчерга 2.1:
08:00-09:30
підчерга 2.2:
09:30-13:00
підчерга 3.1:
09:30-13:00
підчерга 3.2:
09:30-13:00
підчерга 4.1:
13:00-17:00
підчерга 4.2:
13:00-16:30
підчерга 5.1:
13:00-16:30
підчерга 5.2:
16:30-20:00
підчерга 6.1:
16:30-20:00
підчерга 6.2:
20:00-21:00

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, графік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через атаки «шахедів» без світла залишилися 30 тисяч жителів Волині
Сьогодні, 23:19
Після атаки на енергооб'єкт на Волині розгортають пункти незламності. АДРЕСИ
Сьогодні, 22:27
Коли і де на Волині відключатимуть світло 19 березня
Сьогодні, 21:58
Пошкодження серйозні, триває пожежа: ворог атакував енергооб'єкт на Волині
Сьогодні, 21:22
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 19 березня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8