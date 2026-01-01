Коли і де на Волині відключатимуть світло 19 березня
Сьогодні, 21:58
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 19 березня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють на сторінці ПрАТ "Волиньобленерго".
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
08:00-09:30
20:00-21:00
підчерга 1.2:
08:00-09:30
підчерга 2.1:
08:00-09:30
підчерга 2.2:
09:30-13:00
підчерга 3.1:
09:30-13:00
підчерга 3.2:
09:30-13:00
підчерга 4.1:
13:00-17:00
підчерга 4.2:
13:00-16:30
підчерга 5.1:
13:00-16:30
підчерга 5.2:
16:30-20:00
підчерга 6.1:
16:30-20:00
підчерга 6.2:
20:00-21:00
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
