Через атаки «шахедів» без світла залишилися 30 тисяч жителів Волині
Сьогодні, 23:19
Через атаку російських безпілотників на Волинь, без електропостачання залишилися жителі одного з районів області.
Про це повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
"Волинь знову зазнала атаки БпЛА типу Шахед. Постраждав обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього маємо знеструмлення в одному з районів області", - йдеться у дописі.
Т.в.о. голови ОВА повідомив, що станом на 21:30 без електропостачання було понад 30 тис. абонентів.
Всі відповідні служби працюють на місці над ліквідацією наслідків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
