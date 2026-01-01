Через атаки «шахедів» без світла залишилися 30 тисяч жителів Волині

Через атаку російських безпілотників на Волинь, без електропостачання залишилися жителі одного з районів області.

Про це повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.

"Волинь знову зазнала атаки БпЛА типу Шахед. Постраждав обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього маємо знеструмлення в одному з районів області", - йдеться у дописі.

Т.в.о. голови ОВА повідомив, що станом на 21:30 без електропостачання було понад 30 тис. абонентів.

Всі відповідні служби працюють на місці над ліквідацією наслідків.

