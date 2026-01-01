Через атаки «шахедів» без світла залишилися 30 тисяч жителів Волині





Про це повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.



"Волинь знову зазнала атаки БпЛА типу Шахед. Постраждав обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього маємо знеструмлення в одному з районів області", - йдеться у дописі.



Т.в.о. голови ОВА повідомив, що станом на 21:30 без електропостачання було понад 30 тис. абонентів.



Всі відповідні служби працюють на місці над ліквідацією наслідків.

Через атаку російських безпілотників на Волинь, без електропостачання залишилися жителі одного з районів області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію