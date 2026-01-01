19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день народження журналіст, а нині монах Нестор (Костянтин Олексюк) (на фото).
Також особисте свято сьогодні в громадської активістки Юлії Мамчур та підприємиці Мар'яни Царук.
Вітаємо також усіх іменинників – тих, хто носить імена Клавдій, Інокентій, Макар, Дмитро, Дарина, Маріанна, Софія, Одарка.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
19 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день соціальної роботи. Це свято щорічно припадає на третій вівторок березня. Воно було створене за ініціативи Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи разом з Міжнародною федерацією соціальних працівників ще 1983 року. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу влади до проблем соціальної незахищеності, обмінятися досвідом представниками різних держав тощо.
Також 19 березня Міжнародний день клієнта. Молоде сучасне свято, яке з'явилося у Литві 2010 року за ініціативи однієї з компаній. Головна його мета полягає у тому, щоб висловити подяку клієнтам за користування послугами та товарами. Бізнеси до цього дня часто організовують знижки, розіграші та дарують подарунки.
Також особисте свято сьогодні в громадської активістки Юлії Мамчур та підприємиці Мар'яни Царук.
Вітаємо також усіх іменинників – тих, хто носить імена Клавдій, Інокентій, Макар, Дмитро, Дарина, Маріанна, Софія, Одарка.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
19 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день соціальної роботи. Це свято щорічно припадає на третій вівторок березня. Воно було створене за ініціативи Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи разом з Міжнародною федерацією соціальних працівників ще 1983 року. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу влади до проблем соціальної незахищеності, обмінятися досвідом представниками різних держав тощо.
Також 19 березня Міжнародний день клієнта. Молоде сучасне свято, яке з'явилося у Литві 2010 року за ініціативи однієї з компаній. Головна його мета полягає у тому, щоб висловити подяку клієнтам за користування послугами та товарами. Бізнеси до цього дня часто організовують знижки, розіграші та дарують подарунки.
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
