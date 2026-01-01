Суд в Польщі дозволив видати Україні російського археолога, який проводив розкопки в Криму





Як повідомляє польське видання "Вот Так" (російськомовний ресурс суспільного мовника TVP) з зали суду, суддя Даріуш Любовський задовольнив запит про екстрадицію Бутягіна до України. Про це також повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на родичів археолога, - пише



Засідання відбулося у закритому режимі, представників медіа не допустили до оголошення рішення.



За словами адвоката Бутягіна Адама Доманського, кожна зі сторін підтримала свої попередні аргументи у справі.



Він також розповів, що захист добивався відмови в екстрадиції "через побоювання за життя і здоров'я Бутягіна в Україні та дотримання прав і свобод щодо громадянина Росії в Україні".



Рішення суду першої інстанції не означає негайного вислання археолога. Згідно з польським законодавством, рішення про екстрадицію приймається у два етапи: суд постановляє про допустимість видачі, а остаточне політичне рішення ухвалює міністр юстиції.



Крім того, за інформацією "Вот Так", захист планує оскаржувати це рішення, і апеляційний суд може скасувати, змінити його або направити справу на повторний розгляд до суду першої інстанції. Максимальний строк арешту у справі про екстрадицію – два роки.



Якщо апеляційний суд схвалить видачу археолога, справа потрапить на стіл міністра юстиції Польщі, за яким залишається останнє слово.

Окружний суд Варшави визнав допустимою екстрадицію Києву відомого російського вченого Олександра Бутягіна, якого арештували у грудні на прохання України. Він залишається у варшавській в'язниці, а його адвокат готує апеляцію, щоб не допустити видачі науковця.

