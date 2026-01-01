У селі на Волині жінку покусав скажений кіт
Сьогодні, 07:32
У селі Ветли Камінь-Каширського району жінку двічі за руку вкусив сусідській домашній кіт. Згодом тварина померла. Експертиза підтвердила у кота сказ.
Про це 18 березня розповів начальник Камінь-Каширської райлікарні ветеринарної медицини Петро Корх. З його слів, це сталося 16 березня ввечері, жінка відразу повідомила ветлікаря про укуси кота, - пише "Суспільне".
"Вона на подвір'ї обрізала малину. Бачила, що сусідський кіт почав ганяти за її курами, але не надала цьому значення і далі займалася своєю роботою. Раптово той кіт нападає на жінку, кусає за руку. Вона його відкидає, він ще раз кидається на неї, знову кусає і втікає в сторону льоха", — сказав Петро Ковх.
За словами жінки, вона відразу побігла до хати промити руку. Коли повернулася, кіт був уже мертвим.
Місцевий ветеринар відібрав матеріал загиблої тварини на дослідження. Експертиза підтвердила у домашнього кота сказ, хоча він був вакцинований від цього захворювання.
"18 березня відбулося засідання протиепізоотичної комісії при Камінь-Каширській райдержадміністрації. У селі Ветли на два місяці запровадили карантин, розпочалися повторні щеплення від сказу домашніх котів, собак, корів та коней", — розповів посадовець.
Як додав Петро Ковх, жінка, яку двічі вкусив кіт, отримує антирабічну вакцину та перебуває під спостереженням лікарів.
Довідково: сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину.
Про це 18 березня розповів начальник Камінь-Каширської райлікарні ветеринарної медицини Петро Корх. З його слів, це сталося 16 березня ввечері, жінка відразу повідомила ветлікаря про укуси кота, - пише "Суспільне".
"Вона на подвір'ї обрізала малину. Бачила, що сусідський кіт почав ганяти за її курами, але не надала цьому значення і далі займалася своєю роботою. Раптово той кіт нападає на жінку, кусає за руку. Вона його відкидає, він ще раз кидається на неї, знову кусає і втікає в сторону льоха", — сказав Петро Ковх.
За словами жінки, вона відразу побігла до хати промити руку. Коли повернулася, кіт був уже мертвим.
Місцевий ветеринар відібрав матеріал загиблої тварини на дослідження. Експертиза підтвердила у домашнього кота сказ, хоча він був вакцинований від цього захворювання.
"18 березня відбулося засідання протиепізоотичної комісії при Камінь-Каширській райдержадміністрації. У селі Ветли на два місяці запровадили карантин, розпочалися повторні щеплення від сказу домашніх котів, собак, корів та коней", — розповів посадовець.
Як додав Петро Ковх, жінка, яку двічі вкусив кіт, отримує антирабічну вакцину та перебуває під спостереженням лікарів.
Довідково: сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину.
