У Нововолинську долають наслідки російської атаки: деталі

Станом на ранок сьогодні, 19 березня, у Нововолинській громаді триває ліквідація наслідків російського обстрілу, якийПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаЗ його слів, ще досі триває ліквідація наслідків російської атаки. Водопостачання підтримується, котельні працюють на мінімальному режимі.Садочки і школи громади будуть приймати дітей у штатному режимі.Нагадаємо, увечері 18 березня Росія завдала удару по енергообʼєкту в Нововолинській громаді, що на Волині. На місці влучання сталася пожежа. Після атаки російських БпЛА у 30 тисяч абонентів зникло світло. Також виникли перебої з водопостачанням.Станом на 21:50 в місті Нововолинську й громаді розгорнули чотири пункти незламності.