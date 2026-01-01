У Нововолинську долають наслідки російської атаки: деталі
Сьогодні, 08:33
Станом на ранок сьогодні, 19 березня, у Нововолинській громаді триває ліквідація наслідків російського обстрілу, який стався напередодні ввечері.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
З його слів, ще досі триває ліквідація наслідків російської атаки. Водопостачання підтримується, котельні працюють на мінімальному режимі.
Садочки і школи громади будуть приймати дітей у штатному режимі.
Нагадаємо, увечері 18 березня Росія завдала удару по енергообʼєкту в Нововолинській громаді, що на Волині. На місці влучання сталася пожежа. Після атаки російських БпЛА у 30 тисяч абонентів зникло світло. Також виникли перебої з водопостачанням.
Станом на 21:50 в місті Нововолинську й громаді розгорнули чотири пункти незламності.
