Дронарі волинської бригади зірвали штурм ворога на Куп’янщині

Військові волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого зупинили штурм російської армії на Куп’янському напрямку. Наземні цілі вразили з допомогою FPV-дронів.

Про це військова частина повідомила у фейсбуці.

Військовослужбовці знищили російську пересувну техніку та живу силу, зокрема: 11 квадроциклів, 2 "мотолиги" (МТ-ЛБ). П'ятеро бійців РФ отримали поранення, 18 солдатів знищені.

«На Купʼянському напрямку механізовані штурми ворога швидко стають… немеханізованими! Нічому ворога не вчить життя! Так і не затямив, що не варто сунути в бік Князівської бригади! Бо ми швидко і просто пояснюємо, чому це був поганий план», — зазначили в 14-й бригаді.


