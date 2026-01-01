Окупанти вдарили по житлових кварталах Одеси, є поранені

Вночі росіяни атакували житлові квартали Одеси. За попередньою інформацією, постраждали 3 людини.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Частково зруйновані квартири на 18-му та 19-му поверхах житлової 25-поверхівки, виникла пожежа. Зафіксовані руйнування та пожежа у двоповерховому житловому будинку.

В іншому житловому секторі є руйнування другого поверху в триповерховому будинку – загорілися квартири та припаркований поруч легковий автомобіль. Загалом пошкоджені понад 10 автівок.

З будинку врятовані 3-є людей. Психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам, серед яких 3 дітей. Крім того, виникла пожежа у квартирі на 14-му поверсі житлової 22-поверхівки, з якої евакуйовали 70 осіб.

Також зафіксовані пошкодження транспортних засобів на території одного з комунальних підприємств.


