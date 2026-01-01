Окупанти вдарили по житлових кварталах Одеси, є поранені
Сьогодні, 09:03
Вночі росіяни атакували житлові квартали Одеси. За попередньою інформацією, постраждали 3 людини.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Частково зруйновані квартири на 18-му та 19-му поверхах житлової 25-поверхівки, виникла пожежа. Зафіксовані руйнування та пожежа у двоповерховому житловому будинку.
В іншому житловому секторі є руйнування другого поверху в триповерховому будинку – загорілися квартири та припаркований поруч легковий автомобіль. Загалом пошкоджені понад 10 автівок.
З будинку врятовані 3-є людей. Психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам, серед яких 3 дітей. Крім того, виникла пожежа у квартирі на 14-му поверсі житлової 22-поверхівки, з якої евакуйовали 70 осіб.
Також зафіксовані пошкодження транспортних засобів на території одного з комунальних підприємств.
