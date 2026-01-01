Сьогодні у Луцьку прощатимуться з воїном Дмитром Гуцаленком
Сьогодні, 09:24
У четвер, 19 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Гуцаленка Дмитра Володимировича (14.12.1980 року народження), який загинув 10 березня в районі населеного пункту Любицьке Запорізької області.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"О 10.30 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до кафедрального собору Святої Трійці.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"О 10.30 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до кафедрального собору Святої Трійці.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Сьогодні у Луцьку прощатимуться з воїном Дмитром Гуцаленком
Сьогодні, 09:24
