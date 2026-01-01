На Волині вшанували пам’ять двох Героїв

полеглих Героїв Степана Остапуся та Володимира Грищука.



Про це повідомляє Нововолинська міськрада.



На церемонію вшанування пам’яті Захисників завітали представники влади, рідні та близькі загиблих воїнів, учнівська спільнота ліцею та військові.



Присутні долучилися до освячення пам’ятних дощок, згадали Героїв теплими словами, вшанували їх хвилиною мовчання та спільною молитвою.







Відтепер на стінах ліцею вже десять меморіальних дощок. Вони щодня нагадуватимуть про мужність Героїв і високу ціну нашого майбутнього.







