Спомин про Героя. Волинянину навіки 34

Спомин про Героя. Волинянину навіки 34
Понад рік тому унаслідок численних осколкових поранень зупинилося серце військовослужбовця Володимира Грищука з Волині.

Про це в інстаграмі повідомив Меморіал.

Старший солдат Володимир Грищук на псевдо Дікапріо поліг 18 квітня 2024 року поблизу села Очеретине на Донеччині. У бою з ворогом зазнав багаточисленних осколкових поранень. Три години ще був при тямі та боровся за життя, проте серце воїна не витримало. Йому назавжди залишилось 34.

Володимир народився в селі Кухарі Волинської області. Жив із родиною в селищі Голоби. Закінчив професійно-технічне училище в місті Луків, опанував професію водія. Працював за фахом і дуже любив свою справу. Вільний час проводив із сім’єю.

Під час повномасштабного російського вторгнення став бійцем Збройних Сил України. Служив у лавах 100-ї окремої механізованої бригади. Воював на посаді старшого оператора відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів.

За життя захисника нагородили відзнакою командира бригади «За оборону рідного краю» та медаллю «Учасник бойових дій», а посмертно – орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«Вова був хорошим чоловіком і люблячим татком. Завжди у всьому підтримував. Ніколи не показував, як йому важко. Завжди всім допомагав. А його усмішка – це щось неймовірне, світле…» – розповіла дружина Руслана.
Спомин про Героя. Волинянину навіки 34

Поховали захисника в рідному селі Кухарі.

Вдома на Володимира чекали дружина та двоє синів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні статті
Спомин про Героя. Волинянину навіки 34
Сьогодні, 09:58
Через травневі заморозки на Волині вимерзли поля з полуницею
22 травня, 12:12
Топ-3 найрозрекламованіших смартфонів, які вийдуть у травні 2025 року. Реклама
22 травня, 09:30
Спомин про Героя. Рік тому на Харківщині поліг Анатолій Абрамович
22 травня, 09:23
Заклади японської кухні в Києві з безкоштовною доставкою. Реклама
21 травня, 22:11
Останні новини
На Волині нагороди полеглих Героїв отримали їхні рідні
Сьогодні, 11:22
У Харкові судитимуть військовослужбовця ТЦК, який ударив учителя під час перевірки документів
Сьогодні, 11:05
Німці передали Ковелю установку, яка забезпечить енергонезалежність
Сьогодні, 10:52
На Волині горів дерев’яний житловий будинок
Сьогодні, 10:39
Розробка сайтів під ключ: в чому переваги такого рішення для вашого бізнесу
Сьогодні, 10:33
Схожі статті
Спомин про Героя. Рік тому на Харківщині поліг Анатолій Абрамович Спомин про Героя. Рік тому на Харківщині поліг Анатолій Абрамович
22 травня, 09:23
Спомин про Героя. Сім’я пів року не знала про долю волинянина Спомин про Героя. Сім’я пів року не знала про долю волинянина
13 травня, 09:40
Спомин про Героя. Волинському священнику довелося відспівати рідного брата Спомин про Героя. Волинському священнику довелося відспівати рідного брата
07 травня, 09:45
Спомин про Героя. Кулеметник із Волині поліг на Курщині Спомин про Героя. Кулеметник із Волині поліг на Курщині
06 травня, 09:45
Медіа
відео
1/8