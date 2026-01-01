Зупинку і стоянку автомобілів на Винниченка у Луцьку заборонять





Наразі на ділянці ще триває ремонт, розповів у коментарі Роман Возняк.



З його слів, там оновлюють покриття перехрестя та розширюють вулицю Степана Бандери, щоб облаштувати дві смуги руху. Окремо для виїзду на вулицю Винниченка праворуч і ліворуч.



Попередньо, знаки планують відкрити вже 9 або 10 червня за сприятливої погоди (нині вони ще не діють). Після цього зупинка і стоянка автомобілів на цій ділянці будуть заборонені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вул. Винниченка в Луцьку заборонять зупинку і стоянку транспорту на відрізку від ЦУМу до перехрестя з вулиці Степана Бандери, а також на 15 метрів за ним.Наразі на ділянці ще триває ремонт, розповів у коментарі misto.media заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської радиЗ його слів, там оновлюють покриття перехрестя та розширюють вулицю Степана Бандери, щоб облаштувати дві смуги руху. Окремо для виїзду на вулицю Винниченка праворуч і ліворуч.Попередньо, знаки планують відкрити вже 9 або 10 червня за сприятливої погоди (нині вони ще не діють). Після цього зупинка і стоянка автомобілів на цій ділянці будуть заборонені.

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