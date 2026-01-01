Зупинку і стоянку автомобілів на Винниченка у Луцьку заборонять
Сьогодні, 15:42
На вул. Винниченка в Луцьку заборонять зупинку і стоянку транспорту на відрізку від ЦУМу до перехрестя з вулиці Степана Бандери, а також на 15 метрів за ним.
Наразі на ділянці ще триває ремонт, розповів у коментарі misto.media заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Роман Возняк.
З його слів, там оновлюють покриття перехрестя та розширюють вулицю Степана Бандери, щоб облаштувати дві смуги руху. Окремо для виїзду на вулицю Винниченка праворуч і ліворуч.
Попередньо, знаки планують відкрити вже 9 або 10 червня за сприятливої погоди (нині вони ще не діють). Після цього зупинка і стоянка автомобілів на цій ділянці будуть заборонені.
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Наразі на ділянці ще триває ремонт, розповів у коментарі misto.media заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Роман Возняк.
З його слів, там оновлюють покриття перехрестя та розширюють вулицю Степана Бандери, щоб облаштувати дві смуги руху. Окремо для виїзду на вулицю Винниченка праворуч і ліворуч.
Попередньо, знаки планують відкрити вже 9 або 10 червня за сприятливої погоди (нині вони ще не діють). Після цього зупинка і стоянка автомобілів на цій ділянці будуть заборонені.
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