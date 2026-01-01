На Волині 17-річний мотоцикліст зіткнувся з деревом

У суботу, 6 червня, близько 15:30, у селі Галинівка Володимирського району, 38-річний водій мотоцикла Мінськ не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу. Попередньо, чоловік був у стані алкогольного спʼяніння. Нині він в реанімації.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Близько 19 години, цього ж дня, 17-річний водій мотоцикла Mustang у селі Гірники Ковельського району не вибрав безпечної швидкості руху, зʼїхав на узбіччя та зіткнувся з деревом. Хлопець з травмами зараз у лікарні.На місцях аварій працювали слідчі поліції. За усіма фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Під час досудових розслідувань будуть зʼясовані усі обставини аварій.