На Волині 17-річний мотоцикліст зіткнувся з деревом

На Волині 17-річний мотоцикліст зіткнувся з деревом
У суботу, 6 червня, близько 15:30, у селі Галинівка Володимирського району, 38-річний водій мотоцикла Мінськ не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу. Попередньо, чоловік був у стані алкогольного спʼяніння. Нині він в реанімації. 

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Близько 19 години, цього ж дня, 17-річний водій мотоцикла Mustang у селі Гірники Ковельського району не вибрав безпечної швидкості руху, зʼїхав на узбіччя та зіткнувся з деревом. Хлопець з травмами зараз у лікарні. 

На місцях аварій працювали слідчі поліції. За усіма фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Під час досудових розслідувань будуть зʼясовані усі обставини аварій.
На Волині 17-річний мотоцикліст зіткнувся з деревом
На Волині 17-річний мотоцикліст зіткнувся з деревом


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Теги: Волинь, ДТП, мотоциклісти
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