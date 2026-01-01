РФ проводить розвідку обʼєктів на Волині, Рівненщині та Житомирщині: дрони рухалися уздовж кордону з Білоруссю
Сьогодні, 14:00
Росія проводить розвідку цілей на Заході України. З самого ранку, 8 червня, знаходиться під «наглядом» десятків дронів Рівненщина, Волинь та Житомирщина – вони летять дуже близько до кордону з Білоруссю.
Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграм-каналі.
Російські дрони знову з'явилися у небі над Волинню.
Інформацію підтвердила секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.
"Два ворожі безпілотники фіксуються на півночі Волинської області. Будьте уважні в разі оголошення повітряної тривоги", - наголосила вона.
Про БпЛА на Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.
"БпЛА на півночі Рівненщини та Волині уздовж кордону з Білоруссю , курс - західний.
БпЛА на Волині в напрямку Шацька!" - йдеться в повідомленні.
Моніторингові канали також зазначали:
"Камінь-Каширський район Волині - дронова небезпека!! 2 БпЛА на півночі Рівненщини з віддаленим курсом на Любешів.
Ковельський район - дронова небезпека!! 1 БпЛА в районі Любешева, курс південно-західний.
Волинь:
1 керований БпЛА на Шацьк/Світязь
1 керований БпЛА поблизу Заболоття, повторює курс першого
Рівненщина:
1 керований БпЛА повз Дубровицю в бік Зарічного.
Житомирщина:
1 БпЛА, ймовірно, також на дистанційному керуванні в районі Олевська з курсом на Глинне, Рівненщина".
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Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграм-каналі.
Російські дрони знову з'явилися у небі над Волинню.
Інформацію підтвердила секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.
"Два ворожі безпілотники фіксуються на півночі Волинської області. Будьте уважні в разі оголошення повітряної тривоги", - наголосила вона.
Про БпЛА на Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.
"БпЛА на півночі Рівненщини та Волині уздовж кордону з Білоруссю , курс - західний.
БпЛА на Волині в напрямку Шацька!" - йдеться в повідомленні.
Моніторингові канали також зазначали:
"Камінь-Каширський район Волині - дронова небезпека!! 2 БпЛА на півночі Рівненщини з віддаленим курсом на Любешів.
Ковельський район - дронова небезпека!! 1 БпЛА в районі Любешева, курс південно-західний.
Волинь:
1 керований БпЛА на Шацьк/Світязь
1 керований БпЛА поблизу Заболоття, повторює курс першого
Рівненщина:
1 керований БпЛА повз Дубровицю в бік Зарічного.
Житомирщина:
1 БпЛА, ймовірно, також на дистанційному керуванні в районі Олевська з курсом на Глинне, Рівненщина".
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