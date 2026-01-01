Неповнолітній волинянин в'їхав у натовп: постраждали шестеро хлопців та дівчат віком від 13 до 17 років

Неповнолітній волинянин в'їхав у натовп: постраждали шестеро хлопців та дівчат віком від 13 до 17 років
За вихідні на дорогах Волині трапилося пʼять ДТП за участі мотоциклістів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У селі Рудня Луцького району, близько 22 години, 17-річний водій мотоцикла Kovi не впорався з керуванням та вʼїхав у припаркований автомобіль Opel, а далі - у натовп людей, які були на узбіччі. Внаслідок цього водій двоколісного та шестеро неповнолітніх хлопців і дівчат, віком від 13 до 17 років, отримали тілесні ушкодження. Їм надали необхідну медичну допомогу. 


У неділю, 7 червня, близько 16 години, в Ратному 17-річний водій мотоцикла Lifan не переконався в безпечності обгону та вʼїхав у Mercedes, який повертав ліворуч. Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка двоколісного, вона у лікарні. 

А у Нововолинську цього ж дня 15-річний водій, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі мотоциклу Suzuki під керуванням іншого неповнолітнього та зіткнувся з ним. 17-річний керманич Suzuki отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення реанімації. 
Неповнолітній волинянин в'їхав у натовп: постраждали шестеро хлопців та дівчат віком від 13 до 17 років
Неповнолітній волинянин в'їхав у натовп: постраждали шестеро хлопців та дівчат віком від 13 до 17 років

На місцях аварій працювали слідчі поліції. За усіма фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Під час досудових розслідувань будуть зʼясовані усі обставини аварій.


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Теги: Волинь, мотоциклісти, ДТП
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