На Волині з шиї жінки дістали 8-сантиметрового паразита

У Волинській області зареєстровано другий у 2026 році випадок дирофіляріозу — паразитарного захворювання, яке передається через укуси інфікованих комарів.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.37-ми річна жінка, яка проживає в Ковельському районі, звернулася за медичною допомогою через появу підшкірного утворення в ділянці шиї та відчуття руху під шкірою. Під час оперативного втручання було видалено гельмінта довжиною 8,7 см. Паразитологічна лабораторія Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб ідентифікувала збудника як Dirofilaria repens. Пацієнтка пройшла курс лікування амбулаторно, стан задовільний.Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що ймовірними факторами ризику могли бути: проживання поблизу водойми та перебування в місцях із високою чисельністю комарів, а також утримання собаки. Відомо, що саме собаки є основним резервуаром збудника дирофіляріозу в природі.Дирофіляріоз є зоонозним паразитарним захворюванням. Джерелом інфекції для комарів є переважно інвазовані (заражені) собаки, рідше коти та дикі м’ясоїдні тварини. Людина заражається випадково під час укусу інфікованого комара.Основними проявами хвороби можуть бути ущільнення під шкірою, свербіж, набряк, почервоніння та характерне відчуття ворушіння або переміщення паразита. Найчастіше уражаються шкіра обличчя, повік, шиї та кінцівок.