НАТО знищило дрон у повітряному просторі Латвії, на який подіяла російська РЕБ
Сьогодні, 12:18
Французькі винищувачі, які патрулювали повітряний простір Латвії, збили невідомий безпілотник, який залетів у країну.
Про це пише LRT, пише Громадське.
Уранці 8 червня Збройні сили Латвії попередили про загрозу в повітряному просторі країни. У Резекненському та Лудзенському районах країни оголосили помаранчевий рівень тривоги — він означає, що в повітряному просторі виявили загрозу й жителі мусять подбати про власну безпеку, відповідно до інструкцій.
Литовські Збройні сили повідомили, що дрон, який збили винищувачі НАТО, увійшов у повітряний простір Латвії через дію засобів російської радіоелектронної боротьби.
За словами речника литовської армії Гінтовтауса Цюніса, безпілотник збили французькі винищувачі, які виконували місію патрулювання повітряного простору НАТО та вилетіли з авіабази «Шяуляй».
Це перший випадок, коли безпілотник було збито в повітряному просторі Латвії.
Дрони в країнах Балтії
Країни Балтії посилюють контроль за небом через постійні загрози з боку рф. У регіоні також зафіксували серію інцидентів, коли українські дрони ненавмисно залітали на територію цих держав.
17 травня в полі поблизу литовського села Самане знайшли безпілотник, який зазнав аварії. Влада припускає, що він міг бути українським.
Крім того, у ніч проти 7 травня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Латвії. Два дрони впали на території країни, один із них — біля нафтосховища. Безпілотники залетіли до Латвії з території росії, але немає підтверджень, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялись, коли українські дрони атакували північні порти рф.
Невдовзі після цього міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку.
Тоді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що Україна розглядає можливість направлення груп своїх експертів «для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору».
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Про це пише LRT, пише Громадське.
Уранці 8 червня Збройні сили Латвії попередили про загрозу в повітряному просторі країни. У Резекненському та Лудзенському районах країни оголосили помаранчевий рівень тривоги — він означає, що в повітряному просторі виявили загрозу й жителі мусять подбати про власну безпеку, відповідно до інструкцій.
Литовські Збройні сили повідомили, що дрон, який збили винищувачі НАТО, увійшов у повітряний простір Латвії через дію засобів російської радіоелектронної боротьби.
За словами речника литовської армії Гінтовтауса Цюніса, безпілотник збили французькі винищувачі, які виконували місію патрулювання повітряного простору НАТО та вилетіли з авіабази «Шяуляй».
Це перший випадок, коли безпілотник було збито в повітряному просторі Латвії.
Дрони в країнах Балтії
Країни Балтії посилюють контроль за небом через постійні загрози з боку рф. У регіоні також зафіксували серію інцидентів, коли українські дрони ненавмисно залітали на територію цих держав.
17 травня в полі поблизу литовського села Самане знайшли безпілотник, який зазнав аварії. Влада припускає, що він міг бути українським.
Крім того, у ніч проти 7 травня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Латвії. Два дрони впали на території країни, один із них — біля нафтосховища. Безпілотники залетіли до Латвії з території росії, але немає підтверджень, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялись, коли українські дрони атакували північні порти рф.
Невдовзі після цього міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку.
Тоді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що Україна розглядає можливість направлення груп своїх експертів «для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору».
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