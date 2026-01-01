НАТО знищило дрон у повітряному просторі Латвії, на який подіяла російська РЕБ





Про це пише LRT, пише



Уранці 8 червня Збройні сили Латвії попередили про загрозу в повітряному просторі країни. У Резекненському та Лудзенському районах країни оголосили помаранчевий рівень тривоги — він означає, що в повітряному просторі виявили загрозу й жителі мусять подбати про власну безпеку, відповідно до інструкцій.



Литовські Збройні сили повідомили, що дрон, який збили винищувачі НАТО, увійшов у повітряний простір Латвії через дію засобів російської радіоелектронної боротьби.



За словами речника литовської армії Гінтовтауса Цюніса, безпілотник збили французькі винищувачі, які виконували місію патрулювання повітряного простору НАТО та вилетіли з авіабази «Шяуляй».



Це перший випадок, коли безпілотник було збито в повітряному просторі Латвії.



Дрони в країнах Балтії



Країни Балтії посилюють контроль за небом через постійні загрози з боку рф. У регіоні також зафіксували серію інцидентів, коли українські дрони ненавмисно залітали на територію цих держав.



17 травня в полі поблизу литовського села Самане знайшли безпілотник, який зазнав аварії. Влада припускає, що він міг бути українським.



Крім того, у ніч проти 7 травня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Латвії. Два дрони впали на території країни, один із них — біля нафтосховища. Безпілотники залетіли до Латвії з території росії, але немає підтверджень, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялись, коли українські дрони атакували північні порти рф.



Невдовзі після цього міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку.



Тоді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що Україна розглядає можливість направлення груп своїх експертів «для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Французькі винищувачі, які патрулювали повітряний простір Латвії, збили невідомий безпілотник, який залетів у країну.Про це пише LRT, пише Громадське Уранці 8 червня Збройні сили Латвії попередили про загрозу в повітряному просторі країни. У Резекненському та Лудзенському районах країни оголосили помаранчевий рівень тривоги — він означає, що в повітряному просторі виявили загрозу й жителі мусять подбати про власну безпеку, відповідно до інструкцій.Литовські Збройні сили повідомили, що дрон, який збили винищувачі НАТО, увійшов у повітряний простір Латвії через дію засобів російської радіоелектронної боротьби.За словами речника литовської армії, безпілотник збили французькі винищувачі, які виконували місію патрулювання повітряного простору НАТО та вилетіли з авіабази «Шяуляй».Це перший випадок, коли безпілотник було збито в повітряному просторі Латвії.Країни Балтії посилюють контроль за небом через постійні загрози з боку рф. У регіоні також зафіксували серію інцидентів, коли українські дрони ненавмисно залітали на територію цих держав.17 травня в полі поблизу литовського села Самане знайшли безпілотник, який зазнав аварії. Влада припускає, що він міг бути українським.Крім того, у ніч проти 7 травня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Латвії. Два дрони впали на території країни, один із них — біля нафтосховища. Безпілотники залетіли до Латвії з території росії, але немає підтверджень, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялись, коли українські дрони атакували північні порти рф.Невдовзі після цього міністр оборони Латвіїпішов у відставку.Тоді міністр закордонних справ Україниказав, що Україна розглядає можливість направлення груп своїх експертів «для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору».

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