Подвійне пакування: через Ягодин намагались вивезти брухт кольорових та дорогоцінних металів
Сьогодні, 13:37
Підступна «матрьошка»: через Ягодин під прикриттям цинкового порошку намагались вивезти брухт кольорових та дорогоцінних металів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Волинські митники на посту Ягодин виявили у вантажі, що прямував з України до Німеччини, подвійне пакування. Відповідно до товаросупровідних документів, у десятках біг-бегів, закріплених на палетах у причепі авто, мало б міститись більше 20 тонн цинкового композиту у вигляді порошку. Він, - пояснював декларант, - використовується у виробництві легованої сталі та сплавів, а його хімічна формула не містить дорогоцінних металів.
Однак у ході митного огляду завдяки технічним засобам митного контролю встановили, що у кожен мішок завантажено по 2 поліетиленових пакети. У верхній - справді насипано цинковий порошок, загальна вага якого склала менше 4 тонн. В інших пакетах, схованих всередині біг-бегів, виявили більше 16 тонн брухту техногенних відходів. Механічно подрібнені фрагменти електронних плат, мікросхем, конденсаторів та радіодеталей можуть містити кольорові та дорогоцінні метали. Скільки саме і яка їхня вартість – покаже експертиза.
Товар тимчасово вилучено на склад митниці. За ознаками ст. 483 Митного кодексу України складено відповідний протокол про порушення митних правил. Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення з можливою конфіскацією товару (за рішенням суду).
У 2026 році на експорт брухту кольорових та чорних металів з України діють суворі обмеження. Уряд для збереження ресурсів всередині країни запровадив режим ліцензування з нульовими квотами, що фактично означає повну заборону експорту. Про відповідні норми йдеться у постанові №1795 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2026 рік” від 31 грудня 2025 року.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Волинські митники на посту Ягодин виявили у вантажі, що прямував з України до Німеччини, подвійне пакування. Відповідно до товаросупровідних документів, у десятках біг-бегів, закріплених на палетах у причепі авто, мало б міститись більше 20 тонн цинкового композиту у вигляді порошку. Він, - пояснював декларант, - використовується у виробництві легованої сталі та сплавів, а його хімічна формула не містить дорогоцінних металів.
Однак у ході митного огляду завдяки технічним засобам митного контролю встановили, що у кожен мішок завантажено по 2 поліетиленових пакети. У верхній - справді насипано цинковий порошок, загальна вага якого склала менше 4 тонн. В інших пакетах, схованих всередині біг-бегів, виявили більше 16 тонн брухту техногенних відходів. Механічно подрібнені фрагменти електронних плат, мікросхем, конденсаторів та радіодеталей можуть містити кольорові та дорогоцінні метали. Скільки саме і яка їхня вартість – покаже експертиза.
Товар тимчасово вилучено на склад митниці. За ознаками ст. 483 Митного кодексу України складено відповідний протокол про порушення митних правил. Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення з можливою конфіскацією товару (за рішенням суду).
У 2026 році на експорт брухту кольорових та чорних металів з України діють суворі обмеження. Уряд для збереження ресурсів всередині країни запровадив режим ліцензування з нульовими квотами, що фактично означає повну заборону експорту. Про відповідні норми йдеться у постанові №1795 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2026 рік” від 31 грудня 2025 року.
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