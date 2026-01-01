Подвійне пакування: через Ягодин намагались вивезти брухт кольорових та дорогоцінних металів

Підступна «матрьошка»: через Ягодин під прикриттям цинкового порошку намагались вивезти брухт кольорових та дорогоцінних металів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Волинські митники на посту Ягодин виявили у вантажі, що прямував з України до Німеччини, подвійне пакування. Відповідно до товаросупровідних документів, у десятках біг-бегів, закріплених на палетах у причепі авто, мало б міститись більше 20 тонн цинкового композиту у вигляді порошку. Він, - пояснював декларант, - використовується у виробництві легованої сталі та сплавів, а його хімічна формула не містить дорогоцінних металів.Однак у ході митного огляду завдяки технічним засобам митного контролю встановили, що у кожен мішок завантажено по 2 поліетиленових пакети. У верхній - справді насипано цинковий порошок, загальна вага якого склала менше 4 тонн. В інших пакетах, схованих всередині біг-бегів, виявили більше 16 тонн брухту техногенних відходів. Механічно подрібнені фрагменти електронних плат, мікросхем, конденсаторів та радіодеталей можуть містити кольорові та дорогоцінні метали. Скільки саме і яка їхня вартість – покаже експертиза.Товар тимчасово вилучено на склад митниці. За ознаками ст. 483 Митного кодексу України складено відповідний протокол про порушення митних правил. Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення з можливою конфіскацією товару (за рішенням суду).У 2026 році на експорт брухту кольорових та чорних металів з України діють суворі обмеження. Уряд для збереження ресурсів всередині країни запровадив режим ліцензування з нульовими квотами, що фактично означає повну заборону експорту. Про відповідні норми йдеться у постанові №1795 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2026 рік” від 31 грудня 2025 року.