Найяскравіші моменти на сцені Волинського драмтеатру: усе про прем’єру «Меню почуттів» – у світлинах

Найяскравіші моменти на сцені Волинського драмтеатру: усе про прем’єру «Меню почуттів» – у світлинах
У Волинському драмтеатрі відбулася прем'єра музично-танцювальної шоу-вистави «Меню почуттів» за лібрето Олександра Федорова.

Про це повідомляють на сторінці театру у фейсбуці.

«Жива енергія артистів, емоції, що знаходили відгук у серцях глядачів, гучні оплески після фіналу та слова подяки від директора театру – ділимося враженнями від цієї особливої події. Дякуємо всім, хто був разом із нами», – зазначають у театрі.

Наступні покази «Меню почуттів» – 13 та 20 червня. Квитки на вистави можна купити у касі, а також на сайті театру.

Відео з прем'єрного вечора можна переглянути ТУТ.

Найяскравіші моменти на сцені Волинського драмтеатру: усе про прем’єру «Меню почуттів» – у світлинах
Найяскравіші моменти на сцені Волинського драмтеатру: усе про прем’єру «Меню почуттів» – у світлинах
Найяскравіші моменти на сцені Волинського драмтеатру: усе про прем’єру «Меню почуттів» – у світлинах
Найяскравіші моменти на сцені Волинського драмтеатру: усе про прем’єру «Меню почуттів» – у світлинах
Найяскравіші моменти на сцені Волинського драмтеатру: усе про прем’єру «Меню почуттів» – у світлинах
Найяскравіші моменти на сцені Волинського драмтеатру: усе про прем’єру «Меню почуттів» – у світлинах
Найяскравіші моменти на сцені Волинського драмтеатру: усе про прем’єру «Меню почуттів» – у світлинах
Найяскравіші моменти на сцені Волинського драмтеатру: усе про прем’єру «Меню почуттів» – у світлинах

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Теги: Луцьк, театр, вистава
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