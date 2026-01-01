Найяскравіші моменти на сцені Волинського драмтеатру: усе про прем’єру «Меню почуттів» – у світлинах
Сьогодні, 15:28
У Волинському драмтеатрі відбулася прем'єра музично-танцювальної шоу-вистави «Меню почуттів» за лібрето Олександра Федорова.
Про це повідомляють на сторінці театру у фейсбуці.
«Жива енергія артистів, емоції, що знаходили відгук у серцях глядачів, гучні оплески після фіналу та слова подяки від директора театру – ділимося враженнями від цієї особливої події. Дякуємо всім, хто був разом із нами», – зазначають у театрі.
Наступні покази «Меню почуттів» – 13 та 20 червня. Квитки на вистави можна купити у касі, а також на сайті театру.
Відео з прем'єрного вечора можна переглянути ТУТ.
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Про це повідомляють на сторінці театру у фейсбуці.
«Жива енергія артистів, емоції, що знаходили відгук у серцях глядачів, гучні оплески після фіналу та слова подяки від директора театру – ділимося враженнями від цієї особливої події. Дякуємо всім, хто був разом із нами», – зазначають у театрі.
Наступні покази «Меню почуттів» – 13 та 20 червня. Квитки на вистави можна купити у касі, а також на сайті театру.
Відео з прем'єрного вечора можна переглянути ТУТ.
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