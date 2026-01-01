Власноруч зроблена сокира волинянина стала подарунком для екс прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона

Волинянин– ветеран батальйону імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького Національної гвардії України. Чоловік пройшов Революцію Гідності, бойові дії в зоні Антитерористичної операції, після поранення звільнився зі служби і створив власний бізнес. Це не просто майстерня, а простір, де ковальство – це і ремесло, і спосіб відновлення, і можливість підтримати інших ветеранів.Про це розповіли в Західному управлінні Нацгвардії України.Свій бойовий шлях Павло розпочав поблизу Слов’янська. Разом зі своїм підрозділом обороняв Дебальцево, Попасну, Станицю Луганську та Світлодарськ. Після кількох років служби чоловік повернувся до цивільного життя, однак потребував справи, яка допоможе знайти внутрішню рівновагу після пережитого на війні.«При звільненні за станом здоров’я мені хлопці подарували сокиру. Мене зацікавив цей виріб, вирішив зайнятися ковальською справою. Спочатку – це було як захоплення та можливість відволіктися, згодом як повноцінна справа, що об’єднала творчість, працю та підтримку побратимів. Виклав фото своїх виробів у соцмережі. Люди почали писати, цікавитися, чи можна придбати. Тоді й з’явилися перші замовлення», – пригадує ветеран Нацгвардії.Перші ножі, сокири та мечі Павло виготовляв у невеликому приміщенні. Він мріяв про власну майстерню – простір, де можна працювати і створювати речі зі змістом. Згодом Павло придбав земельну ділянку, однак повномасштабне вторгнення змінило всі плани.«Тільки налагодив справу та процес роботи і знову сусіди нехороші полізли на нашу землю. Відповідно згуртувалися люди, сформували загони Самооборони і разом із Силами оборони України налагодили справи тут на Волині. На Київщині також приймав участь у звільненні населених пунктів, а опісля знову повернувся в майстерню до улюбленої справи», – говорить Павло Скшетуський.Його вироби ставали лотами благодійних аукціонів, завдяки яким для українських захисників вдавалося купувати автомобілі, спорядження та медичну допомогу. Одна із сокир майстра допомогла отримати для військових позашляховик, інші вироби стали символічними подарунками для благодійників.«Коли дізнався, що моя сокира стала подарунком для колишнього прем’єр-міністра Великої Британії, відчув не лише гордість за свою працю, а й за всю Україну. У кожному ударі молота, у кожній деталі – наша історія, боротьба і незламність», – говорить майстер-ветеран Скшетуський.У 2023 році Павло став переможцем грантової програми Українського ветеранського фонду «Варто почати власну справу». Отримані кошти він вклав у будівництво нової майстерні, створеної за старовинною технологією «глиночурка», та закупив професійне обладнання.Сьогодні його майстерня – це значно більше, ніж місце для роботи з металом. Ветеран прагне перетворити її на своєрідний реабілітаційний хаб для побратимів. Простір, в якому військові та ветерани можуть відновлюватися через роботу з металом та спілкування з тваринами.«Після війни людині дуже важливо знайти себе. Комусь допомагає спорт, комусь – музика. Мені допомогло ковальство, а ще спілкування з тваринами. Для цього я придбав коня породи Турієць та назвав Малюк. Тепер хочеться підтримувати таким чином побратимів», – каже чоловік.Історія ветерана Національної гвардії України Павла Скшетуського – це приклад того, як досвід війни може перетворитися на силу для створення нового. Навіть після фронту гвардійці продовжують служити Україні, допомагаючи людям та розвиваючи ветеранські ініціативи.