Водіїв суворіше каратимуть за систематичні порушення ПДР





Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, пише



Для зниження кількості ДТП Кабмін планує запровадити кілька ключових змін. Перш за все, йдеться про жорсткіші санкції та посилення відповідальності для водіїв, які систематично порушують ПДР, зокрема перевищують встановлені обмеження швидкості.



Також уряд планує вдосконалити систему фіксації порушень — як автоматичної, так і неавтоматичної. Окремим пунктом реформи стане законодавче врегулювання правил для користувачів легкого персонального електротранспорту — зокрема електросамокатів та моноколіс.



Премʼєр-міністерка наголосила, що фінальні рішення уряду мають враховувати пропозиції громадян.



«Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися», — додала Свириденко.



Що передувало?



Увечері 5 червня 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, житель Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє поліціянтів — старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук (24 роки) та лейтенант поліції Денис Будченко (21 рік), а також жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм.



Сам водій травмований, але його життю нічого не загрожує. На момент ДТП чоловік був тверезий. За даними джерел «Української правди» в правоохоронних органах, водієм був Павло Плешивцев 1976 року народження. Він є керівником релігійної громади.



Слідство встановило, що із січня 2025 року чоловік 10 разів притягався до адміністративної відповідальності, зокрема п'ять разів — за перевищення швидкості. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Йому загрожує до 10 років увʼязнення та позбавлення права керувати транспортом на строк до 3 років.



Суд відправив обвинуваченого під варту на 60 днів, до 3 серпня 2026 року, без права внесення застави. Водночас керівника СІЗО зобов’язали забезпечити Плешивцеву надання медичної допомоги, зокрема за необхідності доставити до медзакладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні готують комплекс рішень, які мають знизити рівень аварій на дорогах та посилити дисципліну серед водіїв. Зокрема, уряд планує суттєво посилити відповідальність за регулярне ігнорування правил дорожнього руху.Про це повідомила премʼєр-міністерка України, пише Громадське Для зниження кількості ДТП Кабмін планує запровадити кілька ключових змін. Перш за все, йдеться про жорсткіші санкції та посилення відповідальності для водіїв, які систематично порушують ПДР, зокрема перевищують встановлені обмеження швидкості.Також уряд планує вдосконалити систему фіксації порушень — як автоматичної, так і неавтоматичної. Окремим пунктом реформи стане законодавче врегулювання правил для користувачів легкого персонального електротранспорту — зокрема електросамокатів та моноколіс.Премʼєр-міністерка наголосила, що фінальні рішення уряду мають враховувати пропозиції громадян.«Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися», — додала Свириденко.Увечері 5 червня 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, житель Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє поліціянтів — старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук (24 роки) та лейтенант поліції Денис Будченко (21 рік), а також жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм.Сам водій травмований, але його життю нічого не загрожує. На момент ДТП чоловік був тверезий. За даними джерел «Української правди» в правоохоронних органах, водієм був Павло Плешивцев 1976 року народження. Він є керівником релігійної громади.Слідство встановило, що із січня 2025 року чоловік 10 разів притягався до адміністративної відповідальності, зокрема п'ять разів — за перевищення швидкості. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Йому загрожує до 10 років увʼязнення та позбавлення права керувати транспортом на строк до 3 років.Суд відправив обвинуваченого під варту на 60 днів, до 3 серпня 2026 року, без права внесення застави. Водночас керівника СІЗО зобов’язали забезпечити Плешивцеву надання медичної допомоги, зокрема за необхідності доставити до медзакладу.

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