Грозові зливи: синоптики розповіли, якою буде погода на Волині протягом тижня





Про це Валентина Набока.



До кінця доби 8 червня буде хмарна погода з проясненнями, вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Денна температура від +20° до +25°.



У вівторок, 9 червня, передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі — 12-14°, вдень — 25-27°, по області вночі — 10-15°, вдень від 22° до 27°.



У середу, 10 червня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень пройде короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вночі вітер південний, а вдень північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 12-17°, вдень — 20-25°.



У четвер, 11 червня, буде хмарна погода з проясненнями, коротокчасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі — 12-17°, вдень від +18 ° до +23°.



У п'ятницю, 12 червня, очікується хмарна погода з проясненнями, коротокчасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 8-13°, вдень — 15-20°.



У суботу, 13 червня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями. Пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 8-13°, вдень — 17-22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж тижня, 9-13 червня, на території Волині очікується нестійка погода, зокрема пройдуть дощі, подекуди грози й град. Денна температура повітря в окремі дні сягатиме 25-27° тепла.Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорологіїДо кінця доби 8 червня буде хмарна погода з проясненнями, вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Денна температура від +20° до +25°.У вівторок, 9 червня, передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі — 12-14°, вдень — 25-27°, по області вночі — 10-15°, вдень від 22° до 27°.У середу, 10 червня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень пройде короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вночі вітер південний, а вдень північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 12-17°, вдень — 20-25°.У четвер, 11 червня, буде хмарна погода з проясненнями, коротокчасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі — 12-17°, вдень від +18 ° до +23°.У п'ятницю, 12 червня, очікується хмарна погода з проясненнями, коротокчасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 8-13°, вдень — 15-20°.У суботу, 13 червня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями. Пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 8-13°, вдень — 17-22°.

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