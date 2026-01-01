Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 9 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 9 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 9 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° вдень 22-27°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 9 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° вдень 22-27°.
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