Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 9 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 9 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 9 червня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 9 червня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° вдень 22-27°.

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Теги: погода, Волинь
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