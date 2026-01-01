На війні загинув 25-річний волинянин Олексій Семенович

Страшна звістка знову чорним крилом огорнула Волинь та Олицьку громаду. Війна збарала життя молодого воїна-краянина.Про це повідомили в Олицькій міській раді."На щиті повертається додому наш земляк, мужній захисник та справжній патріот України, житель м. Олика-07.08.2000р.н. матрос, оператор безпілотних літальних апаратів 2 відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу протидії екіпажам безпілотних літальних апаратів противника батальйону безпілотних систем ВЧ А2802. Олексій до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, захищаючи наше мирне майбутнє, нашу свободу та незалежність держави, загинув 14 лютого 2026 року в районі н.п. Костянтинівка Донецької області під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV- дрону з боку противника.Олексій СЕМЕНОВИЧ віддав найдорожче — своє життя — за кожного з нас", - йдеться у дописі.У загиблого Героя залишилася мама.Про дату та час поховання Героя повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.