Українські дрони вже можуть автономно збивати «шахеди»
08 червня, 23:19
Українські дрони вже автономно збивають Shahed. Українські зброярі масштабують перехоплювачі нового покоління.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
"Продовжуємо системно посилювати захист неба. Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення — від запуску дрона до знищення Shahed. Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині. Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed", - йдеться у дописі.
Завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік. Автономність — один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста.
"Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах", - підсумував Федоров.
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Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
"Продовжуємо системно посилювати захист неба. Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення — від запуску дрона до знищення Shahed. Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині. Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed", - йдеться у дописі.
Завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік. Автономність — один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста.
"Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах", - підсумував Федоров.
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