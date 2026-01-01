На Волині почали частіше купувати квартири в новобудовах





Такі дані оприлюднив маркетплейс нерухомості DIM.RIA у свіжому аналітичному звіті за травень 2026 року, - пише



Новобудови: Волинь у лідерах за зростанням попиту

У травні 2026 року інтерес українців до купівлі житла в новобудовах демонстрував нестабільність, проте Волинська область увійшла до ТОП-4 регіонів із найстрімкішим зростанням попиту.



Кількість волинян, які активно цікавилися купівлею новеньких квадратних метрів, підскочила одразу на 25% порівняно з квітнем 2026 року. Вищий показник зафіксували лише на Кіровоградщині (+29%). Для порівняння: у сусідній Рівненській області попит на первинне житло впав на 8,6%, а на Харківщині просів на 13%.



Щодо цін на первинному ринку, то впродовж травня вони коливалися в межах кількох відсотків залежно від регіону, повільно йдучи вгору.



Вторинний ринок: на Волині більшає оголошень

У сегменті готового житла («вторинки») Волинь знову опинилася в лідерах, але вже за кількістю пропозицій. Протягом травня аналітики зафіксували стрімке збільшення кількості оголошень про продаж квартир у західних та північних областях України.



Волинська область показала приріст пропозиції на +10% порівняно з попереднім місяцем, розділивши перше місце за цим показником із Сумщиною (+10%) та випередивши Чернігівщину (+8%). Водночас у Києві кількість оголошень на вторинному ринку впала на 11%.



Цікаво, що попит на вторинне житло загалом в Україні продовжує падати, тоді як ціни повзуть угору. Найбільший стрибок цін у травні відбувся у Чернівецькій (+12%), Кіровоградській (+9%) та сусідній Рівненській (+8%) областях.



Загальноукраїнський контекст: де найдорожче та найдешевше

Новобудови: Найдорожчим містом залишається Київ із середньою вартістю $1429/м². Найвищі ціни на Печерську ($2729/м²), найдоступніші – у Деснянському районі ($882/м²). За рік ціни найбільше зросли в Івано-Франківській (+20%) та Тернопільській (+19%) областях.



Вторинка: Найдорожчі однокімнатні квартири продають у столиці (в середньому $89 тис., а на Печерську – $180 тис.). Найдешевше готове житло можна придбати на Херсонщині – в середньому $15,5 тис. за однокімнатну квартиру.



Оренда: Київ упевнено лідирує за вартістю оренди – за однокімнатну квартиру в травні просили в середньому 26 тис. грн (+13%). На другому місці Закарпаття – 22,5 тис. грн. Найдешевша оренда зафіксована у Чернігівській та Запорізькій областях – близько 6 тис. грн на місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області помітно зріс попит на новобудови та збільшилася кількість квартир на вторинному ринку.Такі дані оприлюднив маркетплейс нерухомості DIM.RIA у свіжому аналітичному звіті за травень 2026 року, - пише ІА "Конкурент" У травні 2026 року інтерес українців до купівлі житла в новобудовах демонстрував нестабільність, проте Волинська область увійшла до ТОП-4 регіонів із найстрімкішим зростанням попиту.Кількість волинян, які активно цікавилися купівлею новеньких квадратних метрів, підскочила одразу на 25% порівняно з квітнем 2026 року. Вищий показник зафіксували лише на Кіровоградщині (+29%). Для порівняння: у сусідній Рівненській області попит на первинне житло впав на 8,6%, а на Харківщині просів на 13%.Щодо цін на первинному ринку, то впродовж травня вони коливалися в межах кількох відсотків залежно від регіону, повільно йдучи вгору.У сегменті готового житла («вторинки») Волинь знову опинилася в лідерах, але вже за кількістю пропозицій. Протягом травня аналітики зафіксували стрімке збільшення кількості оголошень про продаж квартир у західних та північних областях України.Волинська область показала приріст пропозиції на +10% порівняно з попереднім місяцем, розділивши перше місце за цим показником із Сумщиною (+10%) та випередивши Чернігівщину (+8%). Водночас у Києві кількість оголошень на вторинному ринку впала на 11%.Цікаво, що попит на вторинне житло загалом в Україні продовжує падати, тоді як ціни повзуть угору. Найбільший стрибок цін у травні відбувся у Чернівецькій (+12%), Кіровоградській (+9%) та сусідній Рівненській (+8%) областях.Новобудови: Найдорожчим містом залишається Київ із середньою вартістю $1429/м². Найвищі ціни на Печерську ($2729/м²), найдоступніші – у Деснянському районі ($882/м²). За рік ціни найбільше зросли в Івано-Франківській (+20%) та Тернопільській (+19%) областях.Вторинка: Найдорожчі однокімнатні квартири продають у столиці (в середньому $89 тис., а на Печерську – $180 тис.). Найдешевше готове житло можна придбати на Херсонщині – в середньому $15,5 тис. за однокімнатну квартиру.Оренда: Київ упевнено лідирує за вартістю оренди – за однокімнатну квартиру в травні просили в середньому 26 тис. грн (+13%). На другому місці Закарпаття – 22,5 тис. грн. Найдешевша оренда зафіксована у Чернігівській та Запорізькій областях – близько 6 тис. грн на місяць.

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