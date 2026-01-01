Волинські боксери вибороли п'ять нагород на всеукраїнському турнірі





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Спортсмени Волинської області, які напередодні успішно подолали стадію плейоф, продемонстрували високий рівень підготовки. За підсумками фінальних двобоїв волиняни вибороли дві золоті та три срібні медалі.



Результати виступів волинських боксерів у фіналі:

Вагова категорія до 70 кг (група А): 1 місце (золота медаль) – Матвій Швайко;

Вагова категорія понад 80 кг (група Б): 1 місце (золота медаль) – Ерік Додонов;

Вагова категорія до 70 кг (група Б): 2 місце (срібна медаль) – Денис Закіров;

Вагова категорія до 80 кг (група А): 2 місце (срібна медаль) – Денис Панафідін;

Вагова категорія понад 80 кг (група А): 2 місце (срібна медаль) – Іван Петровчук.

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