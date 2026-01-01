9 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження депутатка Волинської обласної ради, українська журналістка, редакторка газети «День», уродженка Волині, волинська журналістка, художниця, членкиня Національної спілки художників Українита директор ТМ "Забіяка"(на фото).Вітаємо їх, а також усіх іменинників – Іванів та Анастасій.Зичимо здоров’я, любові і радості від життя.У цей день 1989 року вперше у Луцьку відбувся республіканський фестиваль співаної поезії та авторської пісні «Оберіг». Захід тривав три дні: з 9 по 11 червня.Перший фестиваль «Оберіг» зібрав 30 учасників, втім другий – уже близько ста.9 червня православна церква відзначає День Святого Духа - це свято, яке йде за Трійцею, і відоме також як Духів день. У цю ж дату за новим стилем вшановують святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.