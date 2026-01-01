У львівському госпіталі помер воїн з Волині Юрій Більшевич

У львівському госпіталі помер воїн з Волині Юрій Більшевич
Початок тижня, на жаль, приніс скорботні новини на Волинь. Під час лікування у госпіталі обірвалося життя військовслужбовця із Дубівської громади.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

"З глибоким сумом і болем повідомляємо: наш земляк, житель села Дубове, гранатометник стрілецького відділення стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 батальйону територіальної оборони військової частини А7046, солдат - БІЛЬШЕВИЧ Юрій Олександрович, 12.01.1986 року народження, помер, 05 червня 2026 року, у Львівському військовому шпиталі", - йдеться у дописі на сторінці громади.

З 8 червня в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.
Про деталі скорботної зустрічі, чин прощання та поховання Героя повідомлять згодом.


Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Забродівська громада, війна, втрата, смерть, госпіталь, Юрій Більшевич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7000 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В'їзд на Шацькі озера стане платним
Сьогодні, 22:38
У львівському госпіталі помер воїн з Волині Юрій Більшевич
Сьогодні, 21:57
На війні загинув 25-річний волинянин Олексій Семенович
Сьогодні, 21:17
У Луцьку п'яний водій втаранився у паркан. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 9 червня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8