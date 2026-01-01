У львівському госпіталі помер воїн з Волині Юрій Більшевич
Сьогодні, 21:57
Початок тижня, на жаль, приніс скорботні новини на Волинь. Під час лікування у госпіталі обірвалося життя військовслужбовця із Дубівської громади.
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
"З глибоким сумом і болем повідомляємо: наш земляк, житель села Дубове, гранатометник стрілецького відділення стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 батальйону територіальної оборони військової частини А7046, солдат - БІЛЬШЕВИЧ Юрій Олександрович, 12.01.1986 року народження, помер, 05 червня 2026 року, у Львівському військовому шпиталі", - йдеться у дописі на сторінці громади.
З 8 червня в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.
Про деталі скорботної зустрічі, чин прощання та поховання Героя повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
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Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
"З глибоким сумом і болем повідомляємо: наш земляк, житель села Дубове, гранатометник стрілецького відділення стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 батальйону територіальної оборони військової частини А7046, солдат - БІЛЬШЕВИЧ Юрій Олександрович, 12.01.1986 року народження, помер, 05 червня 2026 року, у Львівському військовому шпиталі", - йдеться у дописі на сторінці громади.
З 8 червня в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.
Про деталі скорботної зустрічі, чин прощання та поховання Героя повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
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