У львівському госпіталі помер воїн з Волині Юрій Більшевич

Початок тижня, на жаль, приніс скорботні новини на Волинь. Під час лікування у госпіталі обірвалося життя військовслужбовця із Дубівської громади.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці."З глибоким сумом і болем повідомляємо: наш земляк, житель села Дубове, гранатометник стрілецького відділення стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 батальйону територіальної оборони військової частини А7046, солдат -, 12.01.1986 року народження, помер, 05 червня 2026 року, у Львівському військовому шпиталі", - йдеться у дописі на сторінці громади.З 8 червня в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.Про деталі скорботної зустрічі, чин прощання та поховання Героя повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.