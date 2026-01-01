У Луцьку п'яний водій втаранився у паркан. ФОТО

У Луцьку п'яний водій втаранився у паркан. ФОТО
В обласному центрі Волині водій з ознаками сп’яніння здійснив наїзд на паркан.

ДТП сталася у неділю, 7 червня, близько 20-ї години на вулиці Володимирській, - повідомляють у патрульній поліції Волині.

На місці події інспектори з’ясували, що водій автомобіля ВАЗ був неуважним, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і в’їхав у бетонний паркан. Унаслідок цього транспортний засіб та огорожа зазнали механічних пошкоджень.
У Луцьку п'яний водій втаранився у паркан. ФОТО
У Луцьку п'яний водій втаранився у паркан. ФОТО

Під час спілкування з водієм патрульні одразу помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Втім, від проходження огляду в медичному закладі чоловік відмовився.
У Луцьку п'яний водій втаранився у паркан. ФОТО

Ба більше, інспектори встановили, що 40-річний громадянин уже позбавлений права керування транспортними засобами строком на 3 роки за рішенням суду та протягом року двічі притягувався до відповідальності за керування у стані сп’яніння.

Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за:
▪️ ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
▪️ ч. 5 ст. 126 (Керування особою, позбавленою права керування);
▪️ ч. 3 ст. 130 (Втретє протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, п'яний за кермом
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