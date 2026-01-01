Перекриття руху на проспекті Волі у Луцьку скасували

Перекриття руху на проспекті Волі у Луцьку скасували
Перекриття руху транспорту проспектом Волі на ділянці від перехрестя з вулицею Шопена до перехрестя з вулицею Паркова, яке анонсували напередодні, скасували.

Про це Суспільному 8 червня розповів начальник відділу благоустрою міста департаменту житлово- комунального господарства Іван Козак.

Від ранку на проспекті Волі у Луцьку ремонтують мережу зливової каналізації. Під дорожнім покриттям пошкоджена труба діаметром 400 міліметрів. Зі слів ремонтників, об'єм робіт виявивсяменшим, ніж передбачали раніше.

"Проведемо заміну самої мережі, куска труби. Обійдемося малою кров’ю, — говорить Іван Козак. — Пізніше буде ще асфальтування. Тобто будуть тимчасові незручності, але не перекриваємо цю вулицю, обмежимося одною полосою".

До вечора 8 червня роботи на ділянці планують завершити.

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Теги: ремонт, Луцьк, проспект Волі
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