На війні загинули троє воїнів Луцької громади

Максимчук Андрій Васильович (31.12.1996 р.н.), Каленюк Олександр Васильович (10.12.1994 р.н.), Масюк Віктор Миколайович (1979 р.н.).



Про це повідоли у Луцькій міській раді.



"Андрій Максимчук загинув 13 грудня 2024 року у районі населеного пункту Констянтинопольське Покровського району Донецької області.



Олександр Каленюк помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.



Віктор Масюк загинув 7 червня 2026 року, отримавши травми, несумісні з життям, під час влучання ворожого БПЛА, поблизу населеного пункту Чистоводівка Ізюмському району Харківської області.



Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голову у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додому “на щиті” повернуться жителі Луцької громади(31.12.1996 р.н.),(10.12.1994 р.н.),(1979 р.н.).Про це повідоли у Луцькій міській раді."Андрій Максимчук загинув 13 грудня 2024 року у районі населеного пункту Констянтинопольське Покровського району Донецької області.Олександр Каленюк помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.Віктор Масюк загинув 7 червня 2026 року, отримавши травми, несумісні з життям, під час влучання ворожого БПЛА, поблизу населеного пункту Чистоводівка Ізюмському району Харківської області.Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голову у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

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