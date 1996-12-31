На війні загинули троє воїнів Луцької громади

На війні загинули троє воїнів Луцької громади
Додому “на щиті” повернуться жителі Луцької громади Максимчук Андрій Васильович (31.12.1996 р.н.), Каленюк Олександр Васильович (10.12.1994 р.н.), Масюк Віктор Миколайович (1979 р.н.).

Про це повідоли у Луцькій міській раді.

"Андрій Максимчук загинув 13 грудня 2024 року у районі населеного пункту Констянтинопольське Покровського району Донецької області.

Олександр Каленюк помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.

Віктор Масюк загинув 7 червня 2026 року, отримавши травми, несумісні з життям, під час влучання ворожого БПЛА, поблизу населеного пункту Чистоводівка Ізюмському району Харківської області.

Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голову у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Волинь, війна
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