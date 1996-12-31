На війні загинули троє воїнів Луцької громади
Сьогодні, 17:43
Додому “на щиті” повернуться жителі Луцької громади Максимчук Андрій Васильович (31.12.1996 р.н.), Каленюк Олександр Васильович (10.12.1994 р.н.), Масюк Віктор Миколайович (1979 р.н.).
Про це повідоли у Луцькій міській раді.
"Андрій Максимчук загинув 13 грудня 2024 року у районі населеного пункту Констянтинопольське Покровського району Донецької області.
Олександр Каленюк помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
Віктор Масюк загинув 7 червня 2026 року, отримавши травми, несумісні з життям, під час влучання ворожого БПЛА, поблизу населеного пункту Чистоводівка Ізюмському району Харківської області.
Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голову у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідоли у Луцькій міській раді.
"Андрій Максимчук загинув 13 грудня 2024 року у районі населеного пункту Констянтинопольське Покровського району Донецької області.
Олександр Каленюк помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
Віктор Масюк загинув 7 червня 2026 року, отримавши травми, несумісні з життям, під час влучання ворожого БПЛА, поблизу населеного пункту Чистоводівка Ізюмському району Харківської області.
Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голову у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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